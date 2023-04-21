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الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية)
أوبك بلس

الكرملين: بوتين يبحث اتفاق "أوبك+" خلال اتصال مع ولي العهد السعودي

الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي يعربان عن ارتياحهما للتنسيق في إطار "أوبك+"

موسكو – رويترز
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قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش اتفاق "أوبك+" لخفض إنتاج النفط مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة.

وذكر الكرملين في بيان، أن الزعيمين عبرا عن رضاهما عن مستوى التعاون بين البلدين لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية.

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وأقام بوتين وولي العهد السعودي، علاقات تجارية وثيقة بين البلدين.

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وقال الكرملين "كان الاتصال وديا وبناء ومفيدا. وعلى هذا الأساس تم الاتفاق على بناء الروابط في مجالات محددة من التعاون".

وفي عام 2016، أسست منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والسعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، تحالف "أوبك+" مع منتجين كبار آخرين بقيادة روسيا للتحاور والتواصل عن كثب فيما يتعلق بأوضاع سوق النفط.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن منتجو النفط في "أوبك+" بشكل مفاجئ عن مزيد من التخفيضات في إنتاج الخام بحوالي 1.16 مليون برميل يوميا.

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