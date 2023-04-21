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ميناء نفطي في الصين (رويترز)
ميناء نفطي في الصين (رويترز)
نفط وغاز

واردات الصين من نفط روسيا ترتفع في مارس لأعلى مستوى على الإطلاق

واردات بكين من نفط روسيا 2.26 مليون برميل يوميا ومن السعودية 2.2 مليون في مارس

بكين – رويترز
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أظهرت بيانات صادرة عن الحكومة الصينية اليوم الجمعة، أن روسيا حافظت على مكانتها كأكبر مورد للنفط للصين في مارس/آذار مع اقتناص المشترين فرصة العقوبات المفروضة على خامي الأورال وإسبو ليشتروا الشحنات بخصومات كبيرة.

ووفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك، بلغ إجمالي الواردات من روسيا 9.61 مليون طن في مارس/آذار، أو 2.26 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. وزادت الشحنات 50% من 1.50 مليون برميل يوميا في نفس الفترة من عام 2022.

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يأتي هذا بالمقارنة مع 1.94 مليون برميل يوميا خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط مما رفع إجمالي كميات النفط الروسي خلال الربع الأول إلى 25.29 مليون طن.

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وكان الرقم القياسي السابق لحجم الشحنات الشهرية من روسيا إلى الصين 1.98 مليون برميل يوميا في مايو/أيار 2022.

وبلغ إجمالي الواردات من الخام السعودي 8.90 مليون طن في مارس/آذار، بما يعادل 2.10 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 1.61 مليون برميل يوميا قبل عام.

ويمثل هذا زيادة عن معدل شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط البالغ 1.72 مليون برميل يوميا، كما رفع إجمالي الإمدادات السعودية خلال الربع الأول إلى 22.82 مليون طن.

وأظهرت بيانات الجمارك أيضا أن الواردات من ماليزيا بلغت 1.07 مليون برميل يوميا خلال تلك الفترة، بزيادة 140.1% عن نفس الفترة من العام الماضي. وغالبا ما تُستخدم ماليزيا كنقطة وسيطة لنقل الشحنات المفروض عليه عقوبات من إيران وفنزويلا.

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