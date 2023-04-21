اقتصاد الكويت
"كيبك" الكويتية: استئناف تشغيل مصفاة الزور بعد توقف جزئي
الشركة تبدأ الاستعداد لعمليات التصدير
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أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) اليوم الجمعة استئناف تشغيل المصفاة الأولى في مجمع الزور النفطي بعد مواجهة تحديات فنية أدت إلى توقف جزئي.
وقال الناطق الرسمي باسم الشركة عبد الله العجمي إن الاستعدادات بدأت لعمليات التصدير.
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وقال المتحدث باسم الشركة عبد الله العجمي في بيان نشرته الشركة على تويتر إن فرق العمليات والفرق المساندة بذلت جهودا مكثفة ومتواصلة لإعادة تشغيل المصفاة تدريجيا خلال وقت قياسي.
كانت "كيبك" قد أعلنت في 12 أبريل نيسان الجاري أن عمليات تشغيل مصفاة الزور "تواجه تحديات فنية بسيطة أدت إلى توقف جزئي.
يذكر أن تشغيل المصفاة الأولى انطلق في نوفمبر/تشرين الأول الماضي.
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