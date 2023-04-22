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منصة نفط بحرية (iStock)
منصة نفط بحرية (iStock)
أسعار النفط

أسعار النفط تسجل خسارة أسبوعية بضغط من عدم اليقين الاقتصادي

خام برنت يغلق عند إلى 81.66 دولار للبرميل

هيوستون - رويترز
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سجل خام برنت خسارة أسبوعية بنسبة 5.4%، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 5.6%، بتأثير من أسعار الفائدة وعدم اليقين بشأن الطلب.

وقلص من الخسارة الأسبوعية، ارتفاع الأسعار في جلسة نهاية الأسبوع يوم أمس الجمعة، مدعومة ببيانات اقتصادية قوية في منطقة اليورو وبريطانيا، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا إلى 81.66 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 50 سنتا إلى 77.87 دولار للبرميل.

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وانخفض الخامان القياسيان أكثر من 2% يوم الخميس، إلى أدنى مستوياتهما منذ الإعلان غير المتوقع في أوائل أبريل/نيسان عن تخفيضات الإنتاج من قبل بعض دول أوبك، بسبب مخاوف الركود وتضخم مخزونات البنزين الأميركية.

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وعززت بيانات المسح من منطقة اليورو وبريطانيا أسعار النفط يوم الجمعة.

وأظهرت عمليات المسح أن التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو تسارعت وتيرته بشكل غير متوقع هذا الشهر حيث شهدت صناعة الخدمات المهيمنة في التكتل ارتفاعا قويا في الطلب بالفعل، مما عوض التباطؤ المتزايد في التصنيع.

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