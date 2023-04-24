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منشأة لتوزيع الغاز في تركيا
منشأة لتوزيع الغاز في تركيا
نفط وغاز

أردوغان: قيمة احتياطيات الغاز التركي في البحر الأسود تصل إلى تريليون دولار

تركيا تخطط لتغطية 30% من احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي

دبي - العربية.نت
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن احتياطيات بلاده من الغاز الطبيعي في حقول البحر الأسود تقدر بقيمة ما بين 500 مليار وتريليون دولار.

ونقل تلفزيون "تي آر تي" عن أردوغان قوله خلال تجمع بمدينة بورصة غربي البلاد: "الأرباح التي سنجنيها من احتياطي غاز البحر الأسود المقدر بـ 500 مليار - 1 تريليون دولار سوف نستثمرها في (بناء) مستقبلنا".

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كان أردوغان قد أعطى إشارة البدء، في 20 أبريل الجاري، لضخ الغاز إلى تركيا من حقل صقاريا في البحر الأسود، خلال حفل أقيم في مجمع "فيلوس" لمعالجة الغاز في مقاطعة زونغولداك، وفقا لوكالة تاس.

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ومن المخطط في المرحلة الأولية إنتاج 10 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً من حقل صقاريا، مع وصول المشروع إلى طاقته الكاملة، أو ما يصل إلى 60 مليون متر مكعب في اليوم، تخطط السلطات التركية لتغطية 30% من احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي.

وقال وزير الطاقة التركي، فاتح دونمز، في وقت سابق إن احتياطيات تركيا من الغاز في البحر الأسود تبلغ حالياً نحو 710 مليارات متر مكعب، وهو ما يكفي لتلبية الطلب المحلي على مستوى الأسرة لمدة 35 عاماً.

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