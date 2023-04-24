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منشأة نفطية إيرانية (رويترز)
منشأة نفطية إيرانية
اقتصاد إيران

إيران ترفع سعر بيع الخام الخفيف إلى آسيا في مايو

بعلاوة 2.80 دولار للبرميل فوق متوسط خامي سلطنة عمان/دبي

دبي - العربية.نت
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قال مصدر مطلع اليوم الاثنين إن إيران حددت سعر البيع الرسمي لخامها الإيراني الخفيف للمشترين الآسيويين في مايو أيار بعلاوة 2.80 دولار للبرميل فوق متوسط خامي سلطنة عمان/دبي.

ويأتي سعر الخام لشهر مايو/ أيار أعلى 30 سنتا عن الشهر السابق، وفق رويترز.

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وتتعرض صادرات النفط الإيراني لعقوبات واسعة، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في مارس الماضي، أنها ستفرض عقوبات على كل من يسهّل تجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، وأكدت أنها ملتزمة بالعمل على خفض صادرات الطاقة الإيرانية "بشكل كبير".

وذكرت الخارجية، أنها فرضت عقوبات على ستة كيانات شاركت في نقل أو بيع المنتجات البترولية أو المنتجات البتروكيماوية الإيرانية.

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