مؤشرات على قرب استئناف صادرات النفط من شمال العراق

قالت أربعة مصادر إن هناك مؤشرات قليلة على قرب استئناف تصدير النفط من شمال العراق بعد نحو شهر من توقف الصادرات بسبب عدم التوصل لحلول لبعض بنود اتفاق أبرمته بغداد مع حكومة إقليم كردستان في هذا الشأن.

وأوقفت تركيا صادرات النفط من شمال العراق، التي تبلغ 450 ألف برميل يوميا، في 25 مارس/آذار بعد قرار محكمة تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية يأمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن صادرات نفط حكومة إقليم كردستان غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.

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وكان خط الأنابيب يصدر نحو 75 ألف برميل يوميا من خام الحكومة الاتحادية، وفق رويترز.

وقال مصدران إن الأوضاع المالية المتدهورة بالفعل لحكومة إقليم كردستان تتفاقم بسبب توقف إيرادات النفط.

وبلغت خسائر حكومة إقليم كردستان من الإيرادات جراء توقف صادرات النفط أكثر من 850 مليون دولار، وفقا لتقديرات رويترز المستندة إلى تصدير 375 ألف برميل يوميا والخصم التاريخي الذي تقدمه حكومة الإقليم مقابل خام برنت وتوقف التصدير لمدة شهر تقريبا.

ووقعت بغداد وأربيل اتفاقا مؤقتا في الرابع من أبريل/نيسان لاستئناف صادرات النفط الشمالية، لكن حدث بعض التأخير بسبب فشل الحكومتين في التوصل لحلول بخصوص بعض بنود الاتفاق.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن حكومة إقليم كردستان وافقت لشركة تسويق النفط العراقية "سومو" المملوكة للدولة على تسويق نفطها الخام إلى دول خارج آسيا وتسعيره مقابل أسعار البيع الرسمية في كركوك.

وقالت أربعة مصادر إن المفاوضات لا تزال جارية بشأن عقود سومو مع التجار لكن آلية سداد ديون التجار لا تزال غير واضحة.

وقال مسؤولان عراقيان في وقت سابق إن الاتفاق المبرم في الرابع من أبريل/نيسان ينص على إيداع عوائد نفط حكومة إقليم كردستان في حساب مصرفي بالبنك المركزي العراقي يكون تحت تصرفها مع إعطاء بغداد الحق في مراجعة الحساب.

لكن ثلاثة مصادر قالت لرويترز إن التفاصيل المتعلقة بالحساب المصرفي قيد المراجعة بما في ذلك مكانه الذي من المرجح أن يكون في الخارج.

وقال مصدران إن حكومة إقليم كردستان وشركة "سومو" تتطلعان إلى استئناف التصدير في وقت مبكر في مايو/أيار، وأضاف أحدهما أن هذا غير مضمون. وقال مصدر نفطي إن استئناف التصدير سيستغرق أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على الأقل.

ولم ترد حكومة إقليم كردستان ووزارة النفط العراقية على طلبين للتعليق.

وبمجرد أن تتوصل بغداد وأربيل إلى تسوية، فإن استئناف تدفق النفط سيتوقف على تركيا.

وكانت مصادر قد قالت لرويترز في وقت سابق إن تركيا تسعى لإجراء مفاوضات مباشرة مع بغداد بخصوص التعويض البالغ 1.5 مليار دولار.

وأضافت المصادر أن تركيا تريد أيضا تسوية قضية تحكيم ثانية تتعلق بتدفقات نفط غير مصرح بها منذ 2018.

وقال أحد المصادر إن عدم رغبة العراق في مناقشة هذه القضايا أحبط تركيا.

ومع ذلك، قال مصدر في حكومة إقليم كردستان إن تركيا تسعى لإجراء المباحثات قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد في 14 مايو/أيار.

ولم ترد وزارة الطاقة التركية على طلب للتعليق.

وتوقف الكثير من إنتاج إقليم كردستان النفطي بسبب سعة التخزين المحدودة في الإقليم شبه المستقل.

وتقدر شركة كونسلتنسي أويل.إكس انقطاعات النفط الحالية في إقليم كردستان بنحو 350 ألف برميل يوميا على الأقل.

وتشمل قائمة الحقول التي لا تزال تعمل حقل خورمال الذي خفض الإنتاج من نحو 135 ألف برميل يوميا إلى 100 ألف برميل يوميا، وفقا لمصدر مطلع.

وقال متحدث باسم شركة جينيل إنرجي إن حقل طق طق الذي ينتج 4500 برميل يوميا "يستمر في تخرين إنتاجه".