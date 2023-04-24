اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
محطة نوفوروسيسك للنفط في روسيا (أرشيفية - رويترز)
محطة نوفوروسيسك للنفط في روسيا (أرشيفية - رويترز)
نفط وغاز

مصدر: روسيا في طريقها لإنتاج 9.6 مليون برميل نفط يوميا في 2023

مصدر: حجم إنتاج روسيا يتماشى مع التعهدات بخفض 500 ألف برميل يوميا إلى 9.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من مارس وحتى نهاية العام

موسكو - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال مصدر حكومي روسي مطلع لرويترز إن إنتاج روسيا من النفط هذا العام في طريقه لتجاوز 480 مليون طن أي نحو 9.6 مليون برميل يوميا.

وتشير حسابات رويترز وتصريحات المصدر إلى أن الرقم، الذي لا يشمل مكثفات الغاز، يتماشى مع تعهد روسيا بخفض إنتاجها 500 ألف برميل يوميا إلى 9.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من مارس/آذار وحتى نهاية العام.

مادة اعلانية

وقال المصدر لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية مثل هذه البيانات "إذا أجريت استنتاجا للعام كله فإن الإنتاج سيكون عند 480 مليون طن".

وزارة: 40.7 مليون طن صادرات أوكرانيا من الحبوب في الموسم الجاري اقتصاد روسيا و أوكرانيا وزارة: 40.7 مليون طن صادرات أوكرانيا من الحبوب في الموسم الجاري

ولم ترد وزارة الطاقة الروسية على طلب للتعقيب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مسارات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان مسارات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط