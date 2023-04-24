نفط وغاز
مصدر: روسيا في طريقها لإنتاج 9.6 مليون برميل نفط يوميا في 2023
مصدر: حجم إنتاج روسيا يتماشى مع التعهدات بخفض 500 ألف برميل يوميا إلى 9.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من مارس وحتى نهاية العام
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال مصدر حكومي روسي مطلع لرويترز إن إنتاج روسيا من النفط هذا العام في طريقه لتجاوز 480 مليون طن أي نحو 9.6 مليون برميل يوميا.
وتشير حسابات رويترز وتصريحات المصدر إلى أن الرقم، الذي لا يشمل مكثفات الغاز، يتماشى مع تعهد روسيا بخفض إنتاجها 500 ألف برميل يوميا إلى 9.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من مارس/آذار وحتى نهاية العام.
مادة اعلانية
وقال المصدر لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية مثل هذه البيانات "إذا أجريت استنتاجا للعام كله فإن الإنتاج سيكون عند 480 مليون طن".
ولم ترد وزارة الطاقة الروسية على طلب للتعقيب.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"شيفرون" تعد لمناقصة لاستئجار سفينة حفر للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسطلمدة عام مع خيار التمديد لعدة سنوات طاقة
-
ستاندرد تشارترد:"بيتكوين" قد تصل إلى 100 ألف دولار بنهاية 2024قال إن "شتاء العملات المشفرة" انتهى أسواق المال
-
"مورغان ستانلي" يحدد عاملين يمثلان خطراً على الأسهم الأميركية في المدى القريبارتفع مؤشر "S&P500" بنسبة 6% خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من مارس قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية