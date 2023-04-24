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شيفرون
نفط وغاز

"شيفرون" تعد لمناقصة لاستئجار سفينة حفر للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط

لمدة عام مع خيار التمديد لعدة سنوات

لندن - رويترز
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قالت شركة "شيفرون"، اليوم الاثنين، إنها تعد لمناقصة لاستئجار سفينة حفر للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة قبرص ومصر وإسرائيل.

كانت رويترز قد ذكرت هذا الشهر، نقلا عن مصدرين أن الشركة الأميركية طرحت مناقصة لاستئجار سفينة حفر في عام 2024 لمدة عام مع خيار التمديد لعدة سنوات.

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وقالت "شيفرون"، اليوم الاثنين، إنها "تعمل باتجاه طرح مناقصة ربما خلال الربع الثاني من عام 2023، عندما تحصل على الموافقات الملائمة لتوفير سفينة حفر تعمل لصالحنا في مصر وإسرائيل وقبرص".

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وتسعى شركات الطاقة إلى تطوير موارد جديدة لتلبية الطلب المتزايد من أوروبا بعد أن أدى غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022 إلى الابتعاد عن استخدام الطاقة الروسية.

وتريد "شيفرون" الإسراع في تطوير حقل أفروديت للغاز جنوب شرقي قبرص والذي تقدر احتياطياته بحوالي 4.5 تريليون متر مكعب من الغاز.

وتشغل الشركة أيضا حقل "لوياثان" العملاق قبالة سواحل إسرائيل والذي ينتج 12 مليار متر مكعب من الغاز سنويا يتم ضخها إلى إسرائيل ومصر والأردن.

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