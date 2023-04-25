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التوصل إلى اتفاق لتعزيز نقل الغاز الطبيعي من أذربيجان لأوروبا

وقع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم مع أذربيجان في يوليو لمضاعفة حجم واردات الغاز الأذري إلى 20 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2027

دبي - العربية.نت
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وافق مشغلو منظومة الغاز في بلغاريا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا، يوم الثلاثاء، على تعزيز نقل الغاز الطبيعي من أذربيجان باستخدام البنية التحتية الحالية لبلدانهم، والتي كانت حتى وقت قريب تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية.

وصف الرئيس الأذري إلهام علييف، توقيع الاتفاقية بين هذه الدول الأوروبية وشركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان بأنها "خطوة مناسبة للغاية" من شأنها أن تجلب إمدادات غاز أكبر وأكثر أمانا للعديد من البلدان في أوروبا.

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منذ غزو موسكو لأوكرانيا يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر الطاقة الأوروبية بعيدا عن الغاز الروسي، وفق أسوشيتد برس.

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وقع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم مع أذربيجان في يوليو/تموز لمضاعفة حجم واردات الغاز الأذري إلى 20 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2027.

وقال الرئيس البلغاري رومين راديف"دفعتنا الحرب في أوكرانيا إلى البحث عن أبعاد جديدة لمفاهيم حسن الجوار والمساعدة المتبادلة والتضامن. كما دفعنا إلى البحث عن حلول فعالة جديدة تماما، وطرق جديدة، وأنماط جديدة للإمداد لإعادة رسم الخريطة اللوجستية دوليا".

ترتبط بلغاريا بممر الغاز الجنوبي، وهو مشروع خط أنابيب متعدد الأجزاء لنقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى إيطاليا، عبر رابط داخلي مع اليونان، ويسمح الممر بإيصال مليار متر مكعب من غاز بحر قزوين إلى بلغاريا، ما يغطي نحو ثلث احتياجات البلاد، ويمكن زيادة الحجم إلى 5 مليارات متر مكعب سنويا.

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