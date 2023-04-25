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أحد مواقع عمل مصفاة البترول الأردنية
أحد مواقع عمل مصفاة البترول الأردنية
اقتصاد الأردن

الحكومة الأردنية تبيع حصتها في مصفاة البترول الوحيدة بالبلاد

مقابل 29 مليون دولار

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "مصفاة البترول" الأردنية عن شراء ودفع قيمة حصة الحكومة في أصول وموجودات الشركة في مدينة العقبة والمطارات، بمبلغ 20.4 مليون دينار (28.7 مليون دولار).

وقالت الشركة في إفصاح لها على موقع بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، إن هذه الحصة تم تحديدها بموجب اتفاقية إنهاء امتياز الشركة والموقعة بين الحكومة وشركة مصفاة البترول وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

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وذكرت الشركة أنه تم تحديد قيمة الاتفاقية بالقيمة السوقية من قبل المستشار المكلف من قبل الحكومة وهي شركة "تشان أويل للاستثمارات".

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وتدير شركة "مصفاة البترول" الأردنية مصفاة النفط الوحيدة في الأردن والتي تأسست عام 1956، فيما بدأ بناء معمل تكرير البترول عام 1957.

ولا يغطي إنتاج الشركة حاليا جميع احتياجات المملكة من المنتجات النفطية، ويجب على الأردن الاعتماد على الواردات من الدول الأخرى.

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