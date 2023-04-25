اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
آبار نفط (iStock)
آبار نفط - (iStock)
اقتصاد الأردن

"الأردن" يطرح 71 بئرا نفطية للاستثمار

الحكومة بدأت العمل في 19 بئرا بحقل حمزة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت وزارة الطاقة الأردنية اليوم الثلاثاء عن طرح نحو 71 بئرا نفطية محفورة موزعة في جميع مناطق المملكة للاستثمار ضمن المناطق الاستكشافية للبترول.

وأفاد تلفزيون "المملكة" نقلا عن بيانات اطلع عليها أنه جرى تقسيم المملكة إلى 12 منطقة استكشافية، ويجري العمل على تسويقها بشكل مستمر من خلال التفاوض المباشر.

مادة اعلانية

وأوضح أن المناطق الاستكشافية للبترول هي الأزرق، وغرب الصفاوي، وشرق الصفاوي، وحقل حمزة، والجفر، والمرتفعات الشمالية، والبترا، والريشة، ومنطقة رم، والسرحان، ومنطقة السرحان التطويرية، ومنطقة البحر الميت وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.

تراجع أسعار السندات المصرية بعد خفض "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية أسواق المال اقتصاد مصر تراجع أسعار السندات المصرية بعد خفض "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية

وباشرت الحكومة العمل في 19 بئرا نفطيا في منطقة حقل حمزة، و4 آبار نفطية في منطقة شرق الصفاوي ضمن اتفاقية مشاركة بالإنتاج.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد استمرار إجراءات إجلاء مئات الرعايا من مختلف الدول للخروج من السودان العربية ترصد استمرار إجراءات إجلاء مئات الرعايا من مختلف الدول للخروج من السودان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط