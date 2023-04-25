اقتصاد الأردن
"الأردن" يطرح 71 بئرا نفطية للاستثمار
الحكومة بدأت العمل في 19 بئرا بحقل حمزة
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت وزارة الطاقة الأردنية اليوم الثلاثاء عن طرح نحو 71 بئرا نفطية محفورة موزعة في جميع مناطق المملكة للاستثمار ضمن المناطق الاستكشافية للبترول.
وأفاد تلفزيون "المملكة" نقلا عن بيانات اطلع عليها أنه جرى تقسيم المملكة إلى 12 منطقة استكشافية، ويجري العمل على تسويقها بشكل مستمر من خلال التفاوض المباشر.
مادة اعلانية
وأوضح أن المناطق الاستكشافية للبترول هي الأزرق، وغرب الصفاوي، وشرق الصفاوي، وحقل حمزة، والجفر، والمرتفعات الشمالية، والبترا، والريشة، ومنطقة رم، والسرحان، ومنطقة السرحان التطويرية، ومنطقة البحر الميت وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.
وباشرت الحكومة العمل في 19 بئرا نفطيا في منطقة حقل حمزة، و4 آبار نفطية في منطقة شرق الصفاوي ضمن اتفاقية مشاركة بالإنتاج.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
دعم فواتير الطاقة يرفع عجز الميزانية في بريطانياسجل العجز 5.5 % اقتصاد
-
المستثمرون يترقبون نتائج الشركات وسط عدم يقين بشأن النمو العالميتراجع الأسهم الآسيوية والدولار في تعاملات الثلاثاء نبض السوق
-
525 مليون دولار إجمالي المبالغ المحولة من المصريين بالخارج لاستيراد السياراتالإفراج عن 1000 سيارة وفقا لضوابط المبادرة اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية