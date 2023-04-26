أسعار النفط
تسعير خام دبي لشهر يوليو عند خصم 0.10 دولار للبرميل عن "العماني"
تطبيق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني
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قالت دائرة شؤون النفط في دبي اليوم الأربعاء، إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها لشهر يوليو/تموز عند خصم 0.10 دولار للبرميل عن العقود الآجلة للخام العماني.
وسيتم تطبيق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم يوليو/تموز في نهاية مايو/أيار لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل يوليو/تموز.
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كانت دبي قد حددت في وقت سابق، الفرق الرسمي لسعر خامها عن سعر العقود الآجلة للخام العماني لشهر يونيو بخصم يبلغ 0.10 دولار للبرميل.
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