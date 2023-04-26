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** FILE ** An oil technician climbs down a tower at a refinery in Jebel Ali about 30 kms south of Dubai in United Arab Emirates in this file photo taken in March 2004. Oil prices settled at a record high near 67 US dollars on Friday, Aug. 12, 2005 as US refinery outages looked set to test petrol supplies . (AP Photo/Kamran Jebreili)
موقع نفط في دبي (أسوشيتد برس)
أسعار النفط

تسعير خام دبي لشهر يوليو عند خصم 0.10 دولار للبرميل عن "العماني"

تطبيق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني

سنغافورة – رويترز
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قالت دائرة شؤون النفط في دبي اليوم الأربعاء، إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها لشهر يوليو/تموز عند خصم 0.10 دولار للبرميل عن العقود الآجلة للخام العماني.

وسيتم تطبيق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم يوليو/تموز في نهاية مايو/أيار لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل يوليو/تموز.

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كانت دبي قد حددت في وقت سابق، الفرق الرسمي لسعر خامها عن سعر العقود الآجلة للخام العماني لشهر يونيو بخصم يبلغ 0.10 دولار للبرميل.

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