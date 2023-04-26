1.1 تريليون دولار إجمالي الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة عام 2022

ارتفع إجمالي الاستثمارات العالمية في التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون خلال عام 2022 بنسبة 31% مقارنة بالعام 2021، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 1.1 تريليون دولار، مقارنة بنحو 264 مليار دولار فقط في عام 2011 وفقا لبيانات رسمية حديثة.

ووفق هذه البيانات فقد سجلت الاستثمارات في الطاقة مخفضة الكربون نمواً خلال الفترة من 2011 وحتى 2022 بنسبة 316.3% خلال الـ 11 عاماً الأخيرة، بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 28.7%.

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وبحسب اتجاهات الاستثمار في التحول الطاقوي "2023 الصادر عن مؤسسة "بلومبرغ"، تضمن هذا الرقم الإجمالي، الاستثمار في مشروعات مصادر الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، والبنية التحتية للشحن الكهربائي، وإنتاج الهيدروجين، والطاقة النووية، وإعادة التدوير واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه - بالإضافة إلى مشتريات المستخدمين النهائيين لأجهزة الطاقة منخفضة الكربون، مثل الأنظمة الشمسية الصغيرة والمضخات الحرارية والمركبات عديمة الانبعاثات.

وأشار التقرير إلى استحواذ قطاع الطاقة المتجددة على الحصة الأكبر من تلك الاستثمارات بلغت 495 مليار دولار مرتفعة بنسبة 17% مقارنة بعام 2021، يليه قطاع النقل الكهربائي (المركبات الكهربائية وما يرتبط بها من بنية تحتية للشحن) بحصة 466 مليار دولار محققاً نمواً بنسبة 54% تزامناً مع استمرار تسارع سوق السيارات الكهربائية على مستوى العالم.

وأوضح التقرير أن حصة قطاع توليد الحرارة من الكهرباء بلغت 64 مليار دولار، وقطاع الطاقة النووية بحصة 31.8 مليار دولار، بينما استحوذت باقي القطاعات المواد المستدامة، تخزين الطاقة واحتجاز الكربون وتخزينه، الهيدروجين) على حصة بلغت نحو 53.2 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى استحواذ الهيدروجين على أقل استثمارات بقيمة 1.1 مليار دولار خلال عام 2022، وعلى الرغم من ذلك يُعد هو الأسرع نمواً بنحو ثلاثة أضعاف حجم الاستثمارات المسجلة في العام السابق.