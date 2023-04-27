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تركيا تسعى للحصول على خصم على الغاز الروسي
غاز
نفط وغاز

بوتين: روسيا ستستمر في تزويد تركيا بموارد الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي

أشار إلى أن روسيا ستزود تركيا بكمية أقل من الغاز الطبيعي بعد عمل محطة "أكويو" للطاقة النووية بكامل طاقتها

دبي - العربية.نت
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستستمر في تزويد تركيا بموارد الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي.

وقال بوتين أثناء مراسم ضخ الوقود النووي الروسي إلى محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية: "ستواصل روسيا بالتأكيد تزويد تركيا بمصادر الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي".

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وأشار بوتين إلى أنه "بعد أن تبدأ محطة "أكويو" بكامل طاقتها، فإن روسيا، ستزود تركيا بكمية أقل من الغاز الطبيعي"، بحسب وكالة تاس.

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وشدد الرئيس الروسي على أن "هذا المنتج (الغاز) غالي الثمن حالياً وسيرتفع سعره، في الوقت الذي سيكون لدى تركيا ميزة بامتلاكها الطاقة النووية،... التي تعتبر من أرخص أنواع الطاقة".

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