نفط وغاز
بوتين: روسيا ستستمر في تزويد تركيا بموارد الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي
أشار إلى أن روسيا ستزود تركيا بكمية أقل من الغاز الطبيعي بعد عمل محطة "أكويو" للطاقة النووية بكامل طاقتها
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستستمر في تزويد تركيا بموارد الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي.
وقال بوتين أثناء مراسم ضخ الوقود النووي الروسي إلى محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية: "ستواصل روسيا بالتأكيد تزويد تركيا بمصادر الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي".
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وأشار بوتين إلى أنه "بعد أن تبدأ محطة "أكويو" بكامل طاقتها، فإن روسيا، ستزود تركيا بكمية أقل من الغاز الطبيعي"، بحسب وكالة تاس.
وشدد الرئيس الروسي على أن "هذا المنتج (الغاز) غالي الثمن حالياً وسيرتفع سعره، في الوقت الذي سيكون لدى تركيا ميزة بامتلاكها الطاقة النووية،... التي تعتبر من أرخص أنواع الطاقة".
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