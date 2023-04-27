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الغاز الروسي

تراجع إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي 14.1% في الربع الأول

أكدت أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال انخفض في الربع الأول 7.2% إلى 8 ملايين طن

موسكو - رويترز
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وصل إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي في الربع الأول إلى 149 مليار متر مكعب بانخفاض 14.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات نشرتها هيئة الإحصاء الوطنية (روستات) اليوم الأربعاء.

وأظهرت البيانات تراجع إنتاج الغاز في مارس/آذار 15.3% إلى 49.8 مليار متر مكعب على أساس سنوي، لكنه ارتفع 6.4% عن فبراير/شباط.

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وقالت روستات أيضا إن إنتاج الغاز الطبيعي المسال انخفض 2.8% الشهر الماضي على أساس سنوي إلى 2.9 مليون طن، لكنه ارتفع 13.5% عن فبراير/شباط.

وأضافت أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال انخفض في الربع الأول 7.2% على أساس سنوي إلى 8 ملايين طن.

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