تراجع إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي 14.1% في الربع الأول

وصل إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي في الربع الأول إلى 149 مليار متر مكعب بانخفاض 14.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات نشرتها هيئة الإحصاء الوطنية (روستات) اليوم الأربعاء.

وأظهرت البيانات تراجع إنتاج الغاز في مارس/آذار 15.3% إلى 49.8 مليار متر مكعب على أساس سنوي، لكنه ارتفع 6.4% عن فبراير/شباط.

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وقالت روستات أيضا إن إنتاج الغاز الطبيعي المسال انخفض 2.8% الشهر الماضي على أساس سنوي إلى 2.9 مليون طن، لكنه ارتفع 13.5% عن فبراير/شباط.

وأضافت أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال انخفض في الربع الأول 7.2% على أساس سنوي إلى 8 ملايين طن.