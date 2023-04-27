نفط وغاز
"إس أويل" تتوقع ارتفاع الطلب على البنزين بعد إعادة الفتح في الصين
موسم القيادة الصيفي سيدعم هوامش التكرير الإقليمية بالربع الثاني
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قالت شركة "إس-أويل" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إنه تم تعديل هوامش التكرير الإقليمية في الربع الثاني بالخفض في الآونة الأخيرة، لكنها ستتلقى دعما من زيادة الطلب في موسم القيادة الصيفي.
وأضافت "إس أويل"، التي تمثل شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية أكبر مساهميها، أن من المتوقع أن يرتفع الطلب على البنزين ووقود الطائرات في أعقاب إعادة الفتح في الصين.
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