أسعار النفط
ارتفاع سعر البيع الرسمي للخام العماني في يونيو إلى 83.28 دولار
سعر البيع الرسمي لخام دبي بخصم 0.10 دولار من "العماني"
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أظهرت حسابات أجرتها رويترز، بناء على بيانات من بورصة دبي للطاقة أن سعر البيع الرسمي للخام العماني سيرتفع 4.79 دولار إلى 83.28 دولار للبرميل في يونيو/حزيران.
وسعر البيع الرسمي للخام العماني لشحنات يونيو/حزيران يمثل متوسط التسويات اليومية للخام لعقد شهر أقرب استحقاق عند 0830 بتوقيت غرينتش طوال شهر أبريل/نيسان.
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وتم حساب سعر البيع الرسمي لخام دبي، الذي تحدد أن يكون بخصم 0.10 دولار من الخام العماني في بورصة دبي للطاقة، عند 83.18 دولار للبرميل في يونيو/حزيران.
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