ارتفاع سعر البيع الرسمي للخام العماني في يونيو إلى 83.28 دولار

أظهرت حسابات أجرتها رويترز، بناء على بيانات من بورصة دبي للطاقة أن سعر البيع الرسمي للخام العماني سيرتفع 4.79 دولار إلى 83.28 دولار للبرميل في يونيو/حزيران.

وسعر البيع الرسمي للخام العماني لشحنات يونيو/حزيران يمثل متوسط التسويات اليومية للخام لعقد شهر أقرب استحقاق عند 0830 بتوقيت غرينتش طوال شهر أبريل/نيسان.

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وتم حساب سعر البيع الرسمي لخام دبي، الذي تحدد أن يكون بخصم 0.10 دولار من الخام العماني في بورصة دبي للطاقة، عند 83.18 دولار للبرميل في يونيو/حزيران.