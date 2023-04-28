اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
منشأة نفط في سلطنة عمان
موقع نفط في عمان
أسعار النفط

ارتفاع سعر البيع الرسمي للخام العماني في يونيو إلى 83.28 دولار

سعر البيع الرسمي لخام دبي بخصم 0.10 دولار من "العماني"

سنغافورة – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت حسابات أجرتها رويترز، بناء على بيانات من بورصة دبي للطاقة أن سعر البيع الرسمي للخام العماني سيرتفع 4.79 دولار إلى 83.28 دولار للبرميل في يونيو/حزيران.

وسعر البيع الرسمي للخام العماني لشحنات يونيو/حزيران يمثل متوسط التسويات اليومية للخام لعقد شهر أقرب استحقاق عند 0830 بتوقيت غرينتش طوال شهر أبريل/نيسان.

مادة اعلانية

وتم حساب سعر البيع الرسمي لخام دبي، الذي تحدد أن يكون بخصم 0.10 دولار من الخام العماني في بورصة دبي للطاقة، عند 83.18 دولار للبرميل في يونيو/حزيران.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عشرات السودانيين يغادرون مصر إلى بلادهم رغم استمرار الاشتباكات.. لماذا؟ عشرات السودانيين يغادرون مصر إلى بلادهم رغم استمرار الاشتباكات.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط