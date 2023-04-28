باكستان تحصل على نفط روسي بخصم يصل إلى 18 دولارا للبرميل
الدفعة الأولى بحجم 100 ألف طن ستصل إلى ميناء كراتشي
أفادت مصادر متطلعة، اليوم الجمعة، بأن باكستان ستحصل على الدفعة الأولى من النفط الروسي بخصم يتراوح بين 16 و18 دولارا للبرميل، حسبما أفادت قناة "إكسبرس نيوز".
وقالت المصادر إن الدفعة الأولى بحجم 100 ألف طن ستصل إلى ميناء كراتشي في أواخر مايو أو أوائل يونيو.
وتعتزم باكستان دفع مستحقات النفط مع روسيا باليوان الصيني، حيث سيتم فتح حساب في بنك الشعب الصيني لهذا الغرض، وستساعد المدفوعات بالعملة الصينية في تقويض العقوبات الغربية على باكستان لاستيرادها النفط الروسي.
وأعلن وزير النفط الباكستاني، مصدق مالك، الأسبوع الماضي، أن إسلام آباد قد أرسلت أول طلب إلى روسيا لتوريد النفط بسعر مخفض وفقا لاتفاق ثنائي بين البلدين.
وتعمل باكستان على وضع خطة شاملة لأمن الطاقة، تنص على استيراد النفط والغاز الطبيعي المسال وغاز خطوط الأنابيب وأنواع الوقود الأخرى من روسيا.
وتعول باكستان على أن تسمح لها الواردات من روسيا بتلبية ما يصل إلى 35% من احتياجاتها في المستقبل.
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