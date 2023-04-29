رئيس "إيني" الإيطالية لا يتوقع صدمات كبيرة في أسعار الطاقة هذا العام
أوروبا نجحت في تنويع إمدادات الغاز والتخلص من روسيا
قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الإيطالية "إيني" كلاوديو ديسكالتسي، إنه لا يتوقع حدوث أي "صدمات كبيرة" في أسواق الطاقة هذا العام.
وذكر ديسكالتسي في مقابلة مع صحيفة لا ستامبا أن "مخازن الغاز الأوروبية ممتلئة، وعلى الرغم من عودة الحياة إلى الاقتصاد العالمي، فإن الطلب ليس في ذروته لأن الصين لم تستأنف عملياتها بالكامل بعد".
وأضاف "علاوة على كل ذلك، استطعنا في هذه الأشهر تنويع الإمدادات والتخلص من حالات الاعتمادية التي تشكل خطرا على استقرار الإمدادات والأسعار".
وقال إن واردات الغاز الروسي هبطت إلى الصفر تقريبا بفضل إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة والعقود الجديدة مع عدد من الدول الإفريقية.
وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، كانت إيطاليا تعتمد بنسبة 40% على روسيا في وارداتها من الغاز.
وقالت إيني أمس الجمعة إن صافي ربحها في الربع الأول هبط 11% على أساس سنوي بسبب تراجع أسعار النفط والغاز بالمقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من 2022، ولكن مع ذلك تخطت نتائجها التوقعات.
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