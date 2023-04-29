توقف وصول أرباح شركات هندية من مشروعات نفط روسية

أفاد مصدر حكومي، اليوم السبت، بتوقف وصول توزيعات أرباح بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار لأربع شركات هندية، مقابل حصصها في أصول نفطية روسية بسبب مشكلات في المدفوعات ناجمة عن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.

وقال المصدر للصحافيين إنه بسبب هذه العقوبات لا توجد قنوات مصرفية متاحة لتوزيعات الأرباح التي تتراوح قيمتها بين 300 مليون دولار و400 مليون دولار منذ العام الماضي بسبب استبعاد روسيا من نظام الدفع العالمي (سويفت).

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وأضاف المصدر أن الشركات المتضررة هي "أو.إن.جي.سي فيديش" و"أويل إنديا" و"بهارات بتروليوم" و"إنديان أويل كورب".