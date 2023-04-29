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روسيا تتوقف عن نشر إحصائيات النفط والغاز حتى أبريل 2024

هيئة الإحصاء الوطنية تحذف بيانات إنتاج النفط الشهرية

دبي - العربية.نت
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قالت وكالة تاس الروسية للأنباء، إن الحكومة الروسية أمرت بوقف نشر الإحصائيات المتعلقة بإنتاج البلاد من النفط والغاز والمكثفات حتى الأول من أبريل/نيسان 2024.

ولم تذكر أي تفاصيل أخرى.

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وحذفت هيئة الإحصاء الوطنية (روستات) بيانات إنتاج النفط الشهرية من تقريرها الاقتصادي الأخير الذي نشرته يوم الأربعاء، نقلاً عن وكالة "رويترز".

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