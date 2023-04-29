روسيا تتوقف عن نشر إحصائيات النفط والغاز حتى أبريل 2024

قالت وكالة تاس الروسية للأنباء، إن الحكومة الروسية أمرت بوقف نشر الإحصائيات المتعلقة بإنتاج البلاد من النفط والغاز والمكثفات حتى الأول من أبريل/نيسان 2024.

ولم تذكر أي تفاصيل أخرى.

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وحذفت هيئة الإحصاء الوطنية (روستات) بيانات إنتاج النفط الشهرية من تقريرها الاقتصادي الأخير الذي نشرته يوم الأربعاء، نقلاً عن وكالة "رويترز".