السعودية.. تأهيل 106 شركات لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في المنازل والمنشآت

تأهلت أكثر من 106 شركات مقاولات واستشارات لتنفيذ مشاريع منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة للمنازل والمنشآت في السعودية، وذلك بعد اعتماد الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي في نوفمبر الماضي.

وقالت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، إنه بعد اعتماد الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة عملت منظومة الطاقة مع الجهات كافة على إتمام الترتيبات اللازمة لتحقيق المتطلبات المنصوص عليها في الإطار التنظيمي والمتابعة مع الجهات المعنية ومقدمي الخدمة، بما يحقق فعالية وأمان تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة في المنشآت حماية للمستهلك.

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وأضافت الهيئة، أنه تم العمل على نشر الوعي بالمواضيع المتعلقة بالجوانب المالية والفنية الخاصة بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة المربوطة بمنظومة التوزيع، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وأوضحت أن لجنة التأهيل تتولى مسؤولية اعتماد وتأهيل المقاولين والاستشاريين الذين يسمح لهم بتصميم منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة وفحصها وتركيبها وصيانتها.

ووفقا للهيئة، فإن الهدف من اعتماد الإطار التنظيمي للطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة تمكين المستهلكين من تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية لغرض الاستهلاك الذاتي في منازلهم أو منشآتهم، ما يعزز من توسيع شريحة المستفيدين من تقنيات الطاقة المتجددة، ويسهم في تنويع مصادر الطاقة، وتحقيق المزيج الأمثل لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وتابعت "لتعزيز الاستفادة وتوضيح أهمية الطاقة الشمسية الكهروضوئية، عقدت منظومة الطاقة عديدا من ورش العمل، وكذلك المشاركة في عديد من المؤتمرات والمعارض للتوعية بالإطار التنظيمي، إضافة إلى نشر رسائل توعوية وتعريفية على المواقع الإلكترونية لمقدمي خدمة التوزيع وتقديم المعلومات عن كيفية التقدم بطلب لربط منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة بمنظومة التوزيع والإجابة على جميع الاستفسارات ذات العلاقة المقدمة من المستهلكين الراغبين في تركيب منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة في منشآتهم".

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للراغبين في تركيب منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة في منشآتهم زيارة بوابة "شمسي" التي تتيحها الهيئة للمستهلك لمعرفة الجدوى الاقتصادية والتكاليف التقديرية من تركيب منظومة الطاقة الشمسية في المنزل أو المنشأة، قبل ربطها بالشبكة الكهربائية العامة، وذلك من خلال حاسبة إلكترونية سهلة الاستخدام تساعد مستخدميها على تقدير الطاقة الكهربائية المتوقع توليدها، بناء على حجم المنظومة والموقع، الذي سيتم فيه التركيب، إضافة إلى مساعدة المستهلك على حساب الطاقة الموفرة ومتوسط التكلفة والعائد، ومقدار التوفير شهريا وسنويا، للتأكد من جدوى المشروع ومناسبته له.

ويأتي الاعتماد بعد إصدار الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة التي لا تتجاوز قدرتها 2 ميجا واط، لتحديد المتطلبات التنظيمية الخاصة بمنظومات توليد الطاقة المتجددة، للاستهلاك الذاتي المتصلة بالشبكة أو غير المتصلة بالشبكة، وحماية المستهلك، فيما يتعلق بمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، مع ضمان فعالية وأمان تركيب وصيانة وتشغيل منظومة الطاقة المتجددة في جميع المنشآت وعدم تأثيرها على منظومة الكهرباء.

ويشمل التنظيم عملية تبادل الطاقة وإجراءات المخالصة المالية بين المستهلك ومقدم الخدمة، وسيطبق هذا على منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية أعلى من 2 ميغا واط، إضافة لتقنيات منظومات توليد الطاقة المتجددة الأخرى المستخدمة لأغراض الاستهلاك الذاتي.