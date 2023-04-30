"النفط العراقية": غالبية الرقع الاستكشافية ضمن جولة التراخيص الجديدة ستكون "غازية"
هدف العراق إعطاء أولوية لقطاع الغاز والاهتمام به
حددت وزارة النفط العراقية، حجم الإنتاج الحالي من النفط الخام، فيما أكدت أن غالبية الرقع الاستكشافية ضمن جولة التراخيص الجديدة السادسة ستكون "غازية".
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، إن" العراق محدد من قبل منظمة أوبك بكمية إنتاج معينة من النفط الخام بحسب الاتفاق، حيث ينتج حاليا نحو 4 ملايين و600 ألف برميل".
وأضاف، أنه" بإمكان العراق زيادة الإنتاج، لكن ذلك مرتبط بحاجة السوق"، مشيرا إلى، أن" زيادة الإنتاج تعتمد على قراءة واقعية لحاجة السوق والحاجة المحلية من المصافي ومحطات الطاقة الكهربائية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وبشأن جولة التراخيص السادسة أكد جهاد، أن" الجولة الخامسة السابقة ضمت تراكيب هيدروكربونية غازية ونفطية"، لافتا إلى أن الوزارة تستعد الآن لطرح جولة جديدة من المواقع والرقع الاستكشافية التي ستكون غازية في المنطقة الغربية.
وتابع، أن" هدف الحكومة والوزارة إعطاء أولوية لقطاع الغاز والاهتمام به".
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