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مؤسسة النفط الليبية مناسبة
مؤسسة النفط الليبية
اقتصاد ليبيا

مؤسسة النفط الليبية تغلق مجمع "مليتة الصناعي" 3 أسابيع لإجراء أعمال صيانة

بحث إمكانية تأمين كميات إضافية من الغاز عبر خط "103-حقل الساحل"

دبي - العربية.نت
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، إغلاق مجمع مليتة الصناعي بشكل كامل اعتبارا من أول مايو الجاري لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا لبدء أعمال صيانة شاملة.

وقالت المؤسسة في بيان أمس، إنها ناقشت مع شركات نفط وشركة الكهرباء العامة ومجمع الحديد والصلب، الترتيبات التي سيتم اتخاذها خلال فترة التوقف الشامل للمجمع لضمان توفير كميات من الغاز الطبيعي لتشغيل مجمع الحديد والصلب ومحطات الكهرباء.

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وأضافت الشركة أنها بحثت أيضا إمكانية تأمين كميات إضافية من الغاز عبر خط "103-حقل الساحل" لإنتاج أكبر كميات ممكنة من الكهرباء لتغطية العجز المتوقع في إمدادات الكهرباء نتيجة نقص الغاز خلال فترة التوقف.

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