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نفط وغاز

"أدنوك للغاز" الإماراتية توقع اتفاقية لتزويد "توتال" الفرنسية بالغاز الطبيعي المسال

الاتفاقية بقيمة مليار دولار ولمدة 3 سنوات

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "أدنوك للغاز" الإماراتية الاثنين توقيع اتفاقية بقيمة مليار دولار لتزويد مجموعة "توتال إنرجي" الفرنسية بالغاز الطبيعي المسال لمدة 3 سنوات، في وقت تسعى الدول الأوروبية لإيجاد بدائل عن مصادر الطاقة الروسية.

وقالت "أدنوك للغاز" في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخةً منه، إنها ستقوم بموجب الاتفاقية "بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق تصدير مختلفة حول العالم".

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وقعت "أدنوك للغاز" التابعة لمجموعة "أدنوك" المملوكة للحكومة الإماراتية الاتفاقية التي تتراوح قيمتها بين 1 و1.2 مليار دولار أميركي، مع شركة "توتال إنرجي غاز آند باور المحدودة" التابعة لـ"توتال إنرجي" الفرنسية وتتخذ من بريطانيا مقرًا لها.

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ولم يحدد البيان كميّات الغاز التي سيتّم تصديرها.

تسعى الدول الأوروبية إلى تنويع مصادرها من الطاقة وباتت تعتمد أكثر فأكثر على الغاز الطبيعي المسال كبديل عن الغاز الروسي، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

في يوليو 2022، وقعت مجموعتا "توتال إنرجي" وأدنوك "اتفاقية شراكة استراتيجية عالمية حول التعاون في مجال الطاقة"، خلال زيارة للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى باريس.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، توصّلت ألمانيا الساعية لتنويع مصادرها من الطاقة إلى اتفاقية مهمة مع الإمارات الغنية بالنفط والغاز، تنص على تزويد البلد الخليجي الدولة الأوروبية بالغاز المسال والديزل في 2022 و2023، وذلك خلال زيارة للمستشار أولاف شولتس إلى أبوظبي.

عام 2021 أنتجت الإمارات 57 مليار متر مكعب تقريبًا من الغاز الطبيعي، أي 1.4% من الإنتاج العالمي، وفقا لإحصاءات شركة "بريتيش بتروليوم".

وفي العام نفسه، صدّرت الإمارات نحو 8.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال تمثل نحو 1.7% من حجم الصادرات العالمية، وفقا لشركة الطاقة البريطانية العالمية.

وتنشط مجموعة توتال الفرنسية في مجالي النفط والغاز في أبوظبي منذ 1939.

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