الصين تشهد بدء حفر أعمق بئر للنفط والغاز في آسيا

بدأت أكبر شركة لتوريد المنتجات البتروكيماوية في الصين يوم الاثنين، أعمال حفر أعمق بئر للنفط والغاز في آسيا بمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي البلاد.

ومن المتوقع أن تُحفر البئر، الواقعة على حافة صحراء تاكليماكان، بعمق 9472 مترا، أي أطول بنحو 620 مترا من ارتفاع جبل تشومولانغما، حسبما ذكرت شركة الصين للبتروكيماويات "سينوبك".

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وبحسب الشركة، فإن هذه البئر التاريخية مثال آخر على مكانة الصين الرائدة في تكنولوجيا حفر الآبار العميقة للغاية، وفق وكالة "شينخوا".