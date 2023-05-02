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نفط العراق (تعبيرية)
اقتصاد العراق

انخفاض إنتاج العراق النفطي أكثر من 6% في أبريل

العراق أنتج 3.938 مليون برميل يوميا من النفط الخام في أبريل

دبي - العربية.نت
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قال مصدر بشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم الثلاثاء، إن العراق أنتج 3.938 مليون برميل يوميا من النفط الخام في أبريل نيسان بانخفاض 262 ألف برميل يوميا مقارنة مع مارس/ آذار.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان، اليوم، إن متوسط صادرات العراق سجل 3.3 مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان.

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وذكرت الوزارة أن متوسط سعر برميل النفط العراقي بلغ 79.04 دولار في أبريل/ نيسان.

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