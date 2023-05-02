انخفاض إنتاج العراق النفطي أكثر من 6% في أبريل

قال مصدر بشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم الثلاثاء، إن العراق أنتج 3.938 مليون برميل يوميا من النفط الخام في أبريل نيسان بانخفاض 262 ألف برميل يوميا مقارنة مع مارس/ آذار.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان، اليوم، إن متوسط صادرات العراق سجل 3.3 مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان.

مادة اعلانية

وذكرت الوزارة أن متوسط سعر برميل النفط العراقي بلغ 79.04 دولار في أبريل/ نيسان.