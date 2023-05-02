"أدنوك" الإماراتية تختار "الرويس" موقعا لمشروعها للغاز الطبيعي المسال

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الثلاثاء، إن مشروعها المخطط له للغاز الطبيعي المسال سينطلق في مدينة الرويس الصناعية بإمارة أبوظبي، وليس في إمارة الفجيرة.

وقالت الشركة في بيان إن القرار جاء بناء على عوامل مهمة مثل قرب الموقع من عمليات "أدنوك" الحالية ومشروعاتها المستقبلية التنموية الأخرى، وكذلك مقر موردها المحلي.

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وكانت الشركة تعتزم في البداية إقامة المشروع في خليج عمان بالقرب من الفجيرة. ويقع الخليج بالقرب من مضيق هرمز، وهو ممر بحري ضيق بين إيران والخليج.

وتعتزم "أدنوك" زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من المثلين في مواجهة الطلب العالمي المتزايد عليه من خلال مشروعها الجديد.

وقالت "أدنوك" إن محطة الرويس التي لا تزال في طور التصميم ستحتوي على وحدات تعمل بالطاقة الكهربائية، وسوف تعتمد على شبكة للطاقة المتجددة والنووية، مما يجعلها واحدة من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال اعتمادا على الكربون على مستوى العالم.

وتمتلك "أدنوك" بالفعل مشروعا تبلغ قدرته نحو 6 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال في جزيرة داس قبالة ساحل العاصمة أبوظبي.

وعززت شركة الطاقة العملاقة المملوكة للحكومة أعمالها في قطاع الغاز عبر وحدتها "أدنوك للغاز" التي طرحت حصة منها في بورصة أبوظبي.

وارتفع الطلب على الغاز الطبيعي مع سعي أوروبا إلى تأمين الإمدادات لتحل مكان الغاز الروسي في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا العام الماضي.

وقالت "أدنوك للغاز" هذا الأسبوع إنها وقعت اتفاقية توريد مدتها 3 سنوات مع وحدة تابعة لشركة "توتال إنرجيز" الفرنسية بقيمة 1.2 مليار دولار تقريبا.