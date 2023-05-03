نفط وغاز
البحرية الأميركية: إيران تحتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز
كانت قد احتجزت ناقلة نفط تحمل نفطا خاما لشركة تشيفرون
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صادرت إيران ناقلة نفط ترفع علم بنما في مضيق هرمز الأربعاء، في ثاني خطوة من نوعها من جانب طهران في الأيام القليلة الماضية، وفق ما ذكرت البحرية الأميركية.
كشف الأسطول الخامس الأميركي المتمركز في الشرق الأوسط عن اسم الناقلة: "نيوفي"، وعن أن الحرس الثوري الإيراني شبه العسكري وراء احتجازها.
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ونشرت البحرية الأميركية لقطات لسفن الحرس الصغيرة وهي تحيط بالناقلة، وفق "أسوشييتد برس".
لم تقر إيران على الفور بالواقعة، وكانت قد احتجزت ناقلة نفط تحمل نفطا خاما لشركة تشيفرون وسط توترات أوسع نطاقا بين طهران وواشنطن على خلفية البرنامج النووي الإيراني.
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