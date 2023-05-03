انخفاض سعر خام برنت في العقود الآجلة إلى 74.32 دولار للبرميل

انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت، إلى 74.32 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من دولار إلى 70.42 دولار للبرميل.

وهوت أسعار النفط نحو 5% يوم الثلاثاء بفعل مخاوف اقتصادية في الوقت الذي يناقش فيه الساسة الأمريكيون طرق تفادي التخلف عن سداد ديون بينما يستعد المستثمرون لمزيد من إجراءات رفع الفائدة هذا الأسبوع.



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