أسعار النفط
انخفاض سعر خام برنت في العقود الآجلة إلى 74.32 دولار للبرميل
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انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت، إلى 74.32 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من دولار إلى 70.42 دولار للبرميل.
وهوت أسعار النفط نحو 5% يوم الثلاثاء بفعل مخاوف اقتصادية في الوقت الذي يناقش فيه الساسة الأمريكيون طرق تفادي التخلف عن سداد ديون بينما يستعد المستثمرون لمزيد من إجراءات رفع الفائدة هذا الأسبوع.
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