اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
منصة نفط بحرية (رويترز)
منصة نفط بحرية (رويترز)
أسعار النفط

انخفاض سعر خام برنت في العقود الآجلة إلى 74.32 دولار للبرميل

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت، إلى 74.32 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من دولار إلى 70.42 دولار للبرميل.

وهوت أسعار النفط نحو 5% يوم الثلاثاء بفعل مخاوف اقتصادية في الوقت الذي يناقش فيه الساسة الأمريكيون طرق تفادي التخلف عن سداد ديون بينما يستعد المستثمرون لمزيد من إجراءات رفع الفائدة هذا الأسبوع.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ترمب يحاول فتح صفحة جديدة مع الإعلام الأميركي ترمب يحاول فتح صفحة جديدة مع الإعلام الأميركي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط