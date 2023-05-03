وزير: العراق وإقليم كردستان لم يتوصلا لاتفاق لاستئناف صادرات النفط

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لم تتوصلا إلى اتفاق ضروري لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي.

وفي أبريل الماضي، قالت مصادر لوكالة "رويترز"، إن الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق وقعتا اتفاقا نهائيا لاستئناف تصدير النفط من شمال البلاد.

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وقال مسؤول بالحكومة في بغداد، إنه جرى إرسال طلب رسمي إلى تركيا لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب جيهان التركي على أن يجري استئناف الضخ.

كان العراق قد فاز بدعوى تحكيم دولية في مارس الماضي، مما أدى إلى وقف صادرات إقليم كردستان من الخام عبر ميناء جيهان التركي.