إصدار اللوائح التنظيمية لتوزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية في السعودية

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الخميس، عن صدور اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية ودليل تقديم الخدمة لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية؛ إنفاذا لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ1- 12- 1438هـ، المعدّل بالمرسوم الملكي رقم(م/112) وتاريخ 9-11- 1443هـ.

وأوضحت الوزارة أنَّ اللوائح تضمنت تصنيفًا لأنشطة النظام ورخصه، ومنها نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، وإنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها، وتوزيع غاز البترول السائل بالجملة، وبيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة، بالإضافة إلى شروط منح الرخص، التي ستُطرَح للمنافسة بدعوة عددٍ ممن تنطبق عليهم الشروط.

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ويأتي صدور اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية ودليل تقديم الخدمة في إطار سعي وزارة الطاقة لتحقيق أهداف نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية الساعية إلى تشجيع المنافسة، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتحقيق أمن الإمداد، وتعزيز كفاءة المرخّص لهم وفقا لـ"واس".

كما تستهدف اللائحة رفع مستوى المعايير والمقاييس المُطبقة في هذه الخدمة الحيوية، وتوطين التقنية، وحماية مصالح المستفيدين من هذه الخدمة بتفعيل دليل تقديم خدمة توزيع وبيع غاز البترول السائل، الذي يحدد التزامات المرخّص لهم، وحقوق المستهلكين، وسياسة معالجة الشكاوى.

وتهدف الوزارة من اعتماد اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية ودليل تقديم الخدمة وتفعيلها إلى تشجيع الاستثمار في أنشطة توزيع غاز البترول السائل المختلفة، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، والأهداف التنموية للمملكة، بإيجاد بيئة تنافسية تحقق عائدًا اقتصاديًا مجديًا، يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.