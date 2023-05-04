نفط وغاز
العراق يجدد عقداً لتصدير 10 آلاف برميل من النفط يومياً للأردن
اعتباراً من شهر مايو الجاري ولمدة عام
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قالت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم الخميس، إن العراق والأردن اتفقا على تجديد عقد تصدير 10 آلاف برميل يوميا اعتبارا من شهر مايو/أيار الجاري ولمدة عام.
وذكرت الوزارة في البيان، أن هذا الإعلان جاء بعد اجتماع بين وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة في بغداد اليوم الخميس.
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كان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، قال يوم الأربعاء، إن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لم تتوصلا إلى اتفاق ضروري لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي.
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