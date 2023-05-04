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منصات نفط (iStock)
منصات نفط (iStock)
اقتصاد تركيا

تركيا تكتشف مليار برميل في أكبر اكتشاف نفطي بري

تطوير الحقل يمستهدف الإنتاج عند 100 برميل يومياً

إسطنبول – رويترز
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قالت مؤسسة البترول التركية، إنها اكتشفت حقلا نفطيا بإقليم شرناق في جنوب شرق البلاد يحتوي على مليار برميل، في أكبر اكتشاف نفطي بري بالبلاد.

وذكرت المؤسسة في وقت متأخر أمس الأربعاء، أنها حفرت على عمق 2771 مترا حتى الآن وعثرت على مخزون من النفط الخفيف مع وجود آفاق استكشافية أخرى في المنطقة.

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وأضافت أن البئر، التي تسمى آيبوكه يالجين-1، تقع على بعد 20 كيلومترا إلى الشمال الغربي من قضاء جزرا بالإقليم وتنتج حاليا نحو 10 آلاف برميل من النفط يوميا.

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وقالت شركة النفط الحكومية إنها ستحفر آبارا تقييمية متتالية في المنطقة وستضع خطة لتطوير الحقل بالكامل بحلول نهاية العام، وإنها حددت مستهدف الإنتاج عند 100 برميل يوميا، أي أكثر من ضعف إنتاج تركيا من النفط.

وتستورد تركيا، التي تنتج القليل من النفط والغاز، جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا. وبحسب بيانات رسمية، فقد استهلكت 246 مليون برميل من النفط الخام المستورد عام 2022، إضافة إلى 29 مليون برميل من النفط الخام المنتج محليا.

وتعتمد تركيا على الواردات من روسيا وأذربيجان وإيران بالإضافة إلى واردات الغاز الطبيعي المسال. وتطور أنقرة أيضا حقل غاز طبيعي في البحر الأسود يحتوي على 710 مليارات متر مكعب.

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