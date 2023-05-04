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محطة وقود في مصر (رويترز)
محطة وقود في مصر (رويترز)
اقتصاد مصر

مصر ترفع سعر السولار جنيهاً للتر وتثبت أسعار البنزين

لجنة التسعير ترجع قرارها إلى زيادة الأسعار عالمياً وسعر صرف الجنيه أمام الدولار

دبي - العربية.نت
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قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية في مصر، زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلية 8.25 جنيه للتر، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس الموافق 04 مايو 2023.

وقالت اللجنة، في بيان إن ذلك يأتي في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

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كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذلك تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

وتحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأسعار كل 3 أشهر، وفقاً لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي.

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