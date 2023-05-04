"نوفاك": روسيا ملتزمة بتخفيضات إنتاج النفط
قال إن مصادر مستقلة ستراقب الالتزام بالخفض الطوعي
قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الخميس، إن روسيا ملتزمة بتعهدها الطوعي بتخفيض إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا من فبراير/ شباط حتى نهاية العام.
وروسيا جزء من مجموعة أوبك+ التي تضم دولا منتجة للنفط، والتي أعلنت أنها ستخفض مجتمعة إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان في قرار مفاجئ وصفته الولايات المتحدة بأنه يفتقر إلى الحكمة.
وقال نوفاك في بيان "مع أخذ تكهنات لا أساس لها في الصحافة بشأن مستويات إنتاج النفط بعين الاعتبار، تؤكد روسيا التزامها وتنفيذها التامين بمستويات خفض الإنتاج الطوعية".
وأضاف "المستوى المستهدف من تخفيض الإنتاج الطوعي هو 500 ألف برميل يوميا من مستوى فبراير حتى نهاية 2023. سيجري تنفيذ المراقبة وفقا لمصادر مستقلة".
وقال أيضا إن الانخفاض المقدر بثلثي كمية صادرات خط أنابيب النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي تم تعويضه جزئيا فقط من خلال الصادرات المنقولة بحرا.
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