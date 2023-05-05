النفط يرتفع لكنه يتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة لكنها تتجه لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي بعد أن شهدت الأسواق تراجعات حادة وسط المخاوف من ضعف الاقتصاد الأميركي وتباطؤ الطلب الصيني.

وبحلول الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش،، ارتفع خام برنت 60 سنتا، أو 0.8%، إلى 73.10 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52 سنتا، أو 0.8% أيضا، إلى 69.08 دولار للبرميل بعد تسجيل خسائر على مدى أربعة أيام متتالية.

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وبالنسبة للأسبوع، يتجه خام برنت لإنهائه منخفضا 8.1%، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لتسجيل تراجع 10%، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وقال محلل السوق في آي.جي بسنغافورة، جون رونج يب: "لقد كانت ضربة مزدوجة لأسعار النفط"، مشيرا إلى أن "تجدد الأزمات المصرفية الأميركية (أثار) مخاوف من انتشارها وتزايد الحديث عن ركود، في حين أدى الانكماش المفاجئ في أنشطة الصناعات التحويلية بالصين إلى انحسار التفاؤل حيال آفاق الطلب على النفط".

واستمرت المخاوف من الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة بعد إعلان بنك باك ويست بانكورب اعتزامه بحث الخيارات الاستراتيجية وسط أزمة تعصف به.

وفي الصين، انكمش نشاط المصانع بشكل غير متوقع في أبريل/نيسان مع انخفاض الطلبيات وتراجع الطلب المحلي.

ومع ذلك، قال كبير محللي السوق في أواندا بسنغافورة، كلفن وونج، إن الأسعار تلقت بعض الدعم من توقعات خفض الإمداد المحتمل في اجتماع "أوبك+" المقبل في يونيو/حزيران.