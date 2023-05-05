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أدنوك- موقع الشركة
شركة أدنوك
أدنوك

"أدنوك" تمد مشترين آسيويين بكامل كميات النفط المتعاقد عليها في يوليو

"أدنوك" ستخفض أحجام الخام 5% في مايو

سنغافورة – رويترز
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قالت ثلاثة مصادر تجارية اليوم الجمعة إن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" أبلغت 3 مشترين آسيويين على الأقل بأنها ستمدهم بكامل الكميات المتعاقد عليها من الخام في يوليو/تموز دون تغيير عن الشهر السابق.

وذكرت المصادر أن أدنوك أبلغت المشترين بعقود محددة المدة أنها ستخفض أحجام الخام 5% في مايو/أيار، الأمر الذي يعكس التخفيضات الإضافية التي أعلنت عنها مجموعة "أوبك+" لمنتجي النفط في الشهر الماضي.

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ولا تعلق "أدنوك" على الأمور التجارية.

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وتعتزم "أوبك+" خفض الإنتاج 1.16 مليون برميل يوميا بدءا من مايو/أيار وحتى نهاية العام.

وقال أحد المصادر "قد نشهد تحميلا أقل من أدنوك بدءا من مايو وما يليه".

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