أدنوك
"أدنوك" تمد مشترين آسيويين بكامل كميات النفط المتعاقد عليها في يوليو
"أدنوك" ستخفض أحجام الخام 5% في مايو
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قالت ثلاثة مصادر تجارية اليوم الجمعة إن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" أبلغت 3 مشترين آسيويين على الأقل بأنها ستمدهم بكامل الكميات المتعاقد عليها من الخام في يوليو/تموز دون تغيير عن الشهر السابق.
وذكرت المصادر أن أدنوك أبلغت المشترين بعقود محددة المدة أنها ستخفض أحجام الخام 5% في مايو/أيار، الأمر الذي يعكس التخفيضات الإضافية التي أعلنت عنها مجموعة "أوبك+" لمنتجي النفط في الشهر الماضي.
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ولا تعلق "أدنوك" على الأمور التجارية.
وتعتزم "أوبك+" خفض الإنتاج 1.16 مليون برميل يوميا بدءا من مايو/أيار وحتى نهاية العام.
وقال أحد المصادر "قد نشهد تحميلا أقل من أدنوك بدءا من مايو وما يليه".
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