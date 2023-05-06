اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أدنوك للحفر
أدنوك
أدنوك

صفقة استحواذ محتملة لـ"أدنوك" الإماراتية على شركة برازيلية مقابل 7.6 مليار دولار

سهم "براسكم" البرازيلية للبتروكيماويات يرتفع 27.4% بعد عرض "أدنوك"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قفزت أسهم شركة "براسكم البرازيلية للبتروكيماويات" في تعاملات الجمعة وسط أنباء عن اعتزام شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تقديم عرض مشترك للاستحواذ عليها بالاشتراك مع شركة "أبولو لإدارة الأصول" ومقرها الولايات المتحدة.

وأفادت صحيفة "فولها دي ساو باولو" البرازيلية، بأن أدنوك تجهز عرضا لشراء "براسكم" بما يصل إلى 37.5 مليار ريال برازيلي (7.59 مليار دولار).

مادة اعلانية

وأضافت الصحيفة أنه بموجب العرض ستحصل "أدنوك" على حصة مسيطرة في براسكم وأنها تعتزم دفع علاوة نسبتها 135% على سعر السهم، وهو ما سيجعل الصفقة بسعر 47 ريالا برازيليا للسهم، وفق رويترز.

"أدنوك للإمداد" تضيف لأسطولها البحري 5 ناقلات غاز جديدة طاقة نفط وغاز "أدنوك للإمداد" تضيف لأسطولها البحري 5 ناقلات غاز جديدة

وقالت "نوفونور" المساهم المسيطر على "براسكم" في إشعار للبورصة إنها لم تتلق أي عرض للاستحواذ على "براسكم". وتتشارك "نوفونور" السيطرة على الشركة مع شركة "بتروبراس" للنفط التي تديرها الدولة.

وارتفع سهم "براسكم"، الذي قفز أكثر من 40% في وقت سابق أمس الجمعة، بنسبة 27.4% إلى 24.49 ريال في أواخر التعاملات المسائية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تنتهي معركة باخموت بـ"خدعة روسية"؟ هل تنتهي معركة باخموت بـ"خدعة روسية"؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط