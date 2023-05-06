ارتفاع إنتاج وقود السيارات في سلطنة عُمان

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع إجمالي منتجات المصافي في سلطنة عُمان في الربع الأول من العام 2023 بنسبة 40.4%، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأفادت الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن إنتاج وقود السيارات (91) ارتفع بنسبة 61.5%، ليبلغ حتى نهاية مارس الماضي إلى 4.62 مليون برميل، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022 التي شهدت إنتاج 2.865 مليون برميل.

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وبلغت مبيعات وقود السيارات (91) نحو 3.456 مليون برميل، وارتفعت صادراته بنسبة 191.2% لتصل إلى 1.058 مليون برميل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

وبلغ إنتاج وقود سيارات (95) نحو 2.633 مليون برميل بنسبة انخفاض قدرها 7.8%، فيما انخفضت مبيعاته بنسبة 3.1% لتصل إلى 2.856 مليون برميل، في حين بلغت الصادرات 35 ألف برميل بانخفاض نسبته 95.8%.

وشهد إنتاج زيت الغاز (الديزل) حتى نهاية شهر مارس الماضي ارتفاعًا بنسبة 40.1% ليصل إلى 8.31 مليون برميل، وارتفعت مبيعاته بنسبة 5.9% لتبلغ 3.479 مليون برميل، وارتفعت صادراته أيضًا بنسبة 70.7% على أساس سنوي لتصل إلى 4.635 مليون برميل.

أما إنتاج وقود الطائرات فقد بلغ 2.694 مليون برميل بارتفاع نسبته 98.7% حتى نهاية شهر مارس الماضي، وارتفعت مبيعاته بنسبة 68.9% لتصل إلى 991.4 ألف برميل، كما ارتفعت صادراته بنسبة 126% لتبلغ 1.747 مليون برميل.