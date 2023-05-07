"نيوميد" الإسرائيلية تبدأ الحفر مع "شيفرون" و"شل" في حقل غاز قبالة قبرص

قالت شركة "نيوميد إنرجي"الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنها بدأت مع شركتي "شيفرون" و"شل" حفر بئر للتقييم في حقل "أفروديت للغاز" الطبيعي قبالة سواحل قبرص.

ويحتوي حقل "أفروديت" على ما يقدر بنحو 124 مليار متر مكعب من الغاز. وتم اكتشافه منذ أكثر من عشر سنوات في شرق البحر المتوسط قرب حقل "لوياثان" الإسرائيلي الضخم الذي ينتج بالفعل الغاز لشركتي "نيوميد" و"شيفرون".

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وقالت "نيوميد" إن الحفر يستهدف تأكيد التقديرات، وبمجرد اكتمال التطوير ستستخدم البئر بعد ذلك كبئر إنتاج، مضيفة أن ذلك سيستغرق ثلاثة أشهر، وفق "رويترز".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة يوسي أبو: "الطلب العالمي على الغاز الطبيعي آخذ في الازدياد ويمكن لخزان كبير مثل أفروديت أن يساعد في تلبية الطلب".

ووقعت إسرائيل ومصر العام الماضي اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز صادرات الغاز الطبيعي كوسيلة لمساعدة أوروبا على استبدال واردات الطاقة الروسية.

وتملك "نيوميد" حصة قدرها 30% في الحقل الواقع على بعد حوالي 170 كيلومترا من ليماسول، بينما تملك "شيفرون" و"شل" 35% لكل منهما.