العراق يحدد سعر بيع خام البصرة لأوروبا بخصم 4.6 دولار للبرميل عن أسعار برنت

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية، عن تحديد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط في يونيو لآسيا بخصم 15 سنتا للبرميل عن متوسط أسعار عمان/دبي.

وأوضحت الشركة الحكومية، أن العراق يحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط في يونيو لأميركا الشمالية والجنوبية بخصم دولار للبرميل عن مؤشر خام أرغوس عالي الكبريت.

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كما حدد العراق سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط في يونيو لأوروبا بخصم 4.60 دولار للبرميل عن خام برنت.