اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نفط العراق (تعبيرية - istock)
نفط العراق (تعبيرية)
اقتصاد العراق

العراق يحدد سعر بيع خام البصرة لأوروبا بخصم 4.6 دولار للبرميل عن أسعار برنت

الأسعار ستطبق في شهر يونيو 2023

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية، عن تحديد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط في يونيو لآسيا بخصم 15 سنتا للبرميل عن متوسط أسعار عمان/دبي.

وأوضحت الشركة الحكومية، أن العراق يحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط في يونيو لأميركا الشمالية والجنوبية بخصم دولار للبرميل عن مؤشر خام أرغوس عالي الكبريت.

مادة اعلانية

كما حدد العراق سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط في يونيو لأوروبا بخصم 4.60 دولار للبرميل عن خام برنت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سكان الخرطوم يلجأون لتشكيل دوريات حراسة لحماية منازلهم من النهب سكان الخرطوم يلجأون لتشكيل دوريات حراسة لحماية منازلهم من النهب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط