اقتصاد العراق
العراق يحدد سعر بيع خام البصرة لأوروبا بخصم 4.6 دولار للبرميل عن أسعار برنت
الأسعار ستطبق في شهر يونيو 2023
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أعلنت شركة تسويق النفط العراقية، عن تحديد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط في يونيو لآسيا بخصم 15 سنتا للبرميل عن متوسط أسعار عمان/دبي.
وأوضحت الشركة الحكومية، أن العراق يحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط في يونيو لأميركا الشمالية والجنوبية بخصم دولار للبرميل عن مؤشر خام أرغوس عالي الكبريت.
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كما حدد العراق سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط في يونيو لأوروبا بخصم 4.60 دولار للبرميل عن خام برنت.
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