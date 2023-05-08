وزراء إسرائيليون يوافقون على خطة لزيادة صادرات الغاز إلى مصر

قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن وزراء في الحكومة وافقوا اليوم الاثنين على خطة لتوسيع شبكة خطوط الأنابيب الإسرائيلية، بهدف زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر.

وتزود إسرائيل مصر بالفعل بالغاز من حقولها البحرية، ووقع البلدان معا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الصادرات إلى أوروبا أيضا.

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وقالت الوزارة إن الموافقة التي صدرت اليوم الاثنين تسمح ببناء خط أنابيب في جنوب إسرائيل بقيمة 900 مليون شيقل (248 مليون دولار) والذي سيمتد لمسافة 65 كيلومترا إلى الحدود مع مصر وسينقل ستة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، وفق وكالة "رويترز".