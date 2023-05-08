"النفط العراقية" تكشف عن مشروع مصفى جديد ومصنع للبتروكيماويات

أعلنت وزارة النفط العراقية عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع النبراس للبتروكيماويات، تتضمن إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد: إن "أحد المشاريع التي تعتمد على استثمار الغاز في المنطقة الجنوبية هو مشروع النبراس الذي تعمل عليه وزارة النفط بالتعاون مع وزارة الصناعة وشركة شل".

مادة اعلانية

وأشار إلى أنه "تم إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع النبراس للبتروكيماويات، كما تم عقد عدة جلسات لمناقشة تلك الدراسات"، وفق ما نقلته لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وتابع أن "الحكومة والوزارات المعنية بهذا المشروع، تأمل أن يكون أحد المشاريع الرائدة في العراق وفي المنطقة، وبالتالي ننتظر أن تُستكمل جميع الجوانب والدراسات الفنية والتعاقدية وغير ذلك، ليتم الإعلان عن المشروع".

وأضاف أن "إحدى خطط الوزارة، هو مشروع مصفى الفاو بطاقة إنتاجية 300 ألف برميل، وهو مشروع استثماري، وأيضاً سيكون مع مصنع البتروكيماويات".

وأوضح أن "مشروع مصفى الفاو لم يعلن عنه حتى الآن، وعندما نصل إلى اتفاق مع إحدى الشركات الاستثمارية العالمية أو ائتلاف مجموعة من الشركات أو غير ذلك".

وعن إمكانية إطلاق جولات تراخيص للمشاريع البتروكيمياوية، أوضح: إن "المشاريع البتروكيماوية هي ليست حقولاً نفطية حتى تطلق كجولات تراخيص، بل يتم إعلانها عن فرص استثمارية في مجال الحقول النفطية والحقول الغازية وقطاع التصفية".

وأعلنت وزارة الصناعة والمعادن، في وقت سابق، حسم موضوع الواجهة البحرية لمشروع النبراس البتروكيماوي العملاق في محافظة البصرة بطول (1500) متر.