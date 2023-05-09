أسعار النفط تتراجع وسط تعاملات حذرة قبل بيانات التضخم الأميركية

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء لتقلص بذلك مكاسب قوية خلال الجلستين السابقتين في ظل حذر الأسواق قبل إعلان بيانات التضخم الأميركية لشهر أبريل/نيسان مما سيلعب دورا في قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) القادم إزاء أسعار الفائدة.

وانخفض سعر خام برنت 54 سنتا أو 0.70%، إلى 76.47 دولار ونزل خام غرب تكساس الوسيط 51 سنتا أو 0.70%، إلى 72.65 دولار في الساعة 08:41 بتوقيت غرينتش.

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وتنتظر الأسواق أرقام تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أبريل/نيسان والمقررة غدا الأربعاء تحسبا لأي مؤشر على القرار التالي بخصوص الفائدة، وفق "رويترز".

وعلى الرغم من تراجع أسواق النفط كثيرا الأسبوع الماضي فإن الأسعار ارتفعت يومي الجمعة والاثنين مع هدوء المخاوف من ركود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم ورأى بعض المتعاملين أن تراجع النفط الخام لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بسبب مخاوف الطلب أمر مبالغ فيه.

وتنطلق هذا الشهر جولة من التخفيضات الطوعية التي أعلن عنها بعض أعضاء تحالف "أوبك+" الذي يعقد اجتماعه المقبل في الرابع من

يونيو/حزيران.