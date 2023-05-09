اقتصاد أميركا
إدارة معلومات الطاقة: إنتاج أميركا من النفط سيرتفع في 2023 تماشياً مع الطلب
توقعت ارتفاع إنتاج الخام 640 ألف برميل يومياً
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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في توقعاتها للطاقة على المدى القصير، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام سيرتفع في 2023 تماشيا مع الطلب.
توقعت الإدارة ارتفاع إنتاج الخام 640 ألف برميل يوميا إلى 12.53 مليون في 2023، و160 ألفا إلى 12.69 مليون في 2024، وفقا لـ"رويترز".
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