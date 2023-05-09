إدارة معلومات الطاقة: إنتاج أميركا من النفط سيرتفع في 2023 تماشياً مع الطلب

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في توقعاتها للطاقة على المدى القصير، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام سيرتفع في 2023 تماشيا مع الطلب.

توقعت الإدارة ارتفاع إنتاج الخام 640 ألف برميل يوميا إلى 12.53 مليون في 2023، و160 ألفا إلى 12.69 مليون في 2024، وفقا لـ"رويترز".

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