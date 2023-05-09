نفط وغاز
قطر تحدد سعر بيع الخامين البحري والبري لشهر يونيو
بعلاوة 0.95 دولار للبرميل فوق خامي عمان ودبي
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أظهرت وثيقة تسعير اليوم الثلاثاء، أن قطر حددت سعر البيع الرسمي للخامين البحري والبري بعلاوة 0.95 دولار للبرميل فوق خامي عمان ودبي في يونيو/حزيران، وفق رويترز.
كانت شركة قطر للطاقة حددت سعر شحنات خام الشاهين تحميل يونيو/حزيران عند مستوى أعلى من مايو/أيار، مما يشير إلى زيادة الطلب على الخام لفصل الصيف وسط نقص في المعروض بعد اتفاق تحالف أوبك+ على خفض الإنتاج.
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وقالت مصادر تجارية في أبريل الماضي، إن قطر للطاقة حددت سعر خام الشاهين في يونيو/حزيران عند علاوة نحو 2.37 دولار للبرميل فوق خام دبي، ارتفاعا من نحو 2.01 دولار للبرميل في الشهر السابق.
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