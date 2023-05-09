قطر تحدد سعر بيع الخامين البحري والبري لشهر يونيو

أظهرت وثيقة تسعير اليوم الثلاثاء، أن قطر حددت سعر البيع الرسمي للخامين البحري والبري بعلاوة 0.95 دولار للبرميل فوق خامي عمان ودبي في يونيو/حزيران، وفق رويترز.

كانت شركة قطر للطاقة حددت سعر شحنات خام الشاهين تحميل يونيو/حزيران عند مستوى أعلى من مايو/أيار، مما يشير إلى زيادة الطلب على الخام لفصل الصيف وسط نقص في المعروض بعد اتفاق تحالف أوبك+ على خفض الإنتاج.

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وقالت مصادر تجارية في أبريل الماضي، إن قطر للطاقة حددت سعر خام الشاهين في يونيو/حزيران عند علاوة نحو 2.37 دولار للبرميل فوق خام دبي، ارتفاعا من نحو 2.01 دولار للبرميل في الشهر السابق.