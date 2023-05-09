وزير الطاقة الإماراتي: تخفيضات الإنتاج الطوعية هدفها تحقيق التوازن بسوق النفط

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن تخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقدم عليها تحالف أوبك+ للدول المنتجة للنفط تهدف إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط، وهو دائما أحد أهدافنا.

وأضاف الوزير الذي كان يتحدث إلى الصحفيين على هامش المؤتمر العالمي للمرافق إنه قلق بخصوص نقص المعروض مستقبلا بسبب قلة الاستثمارات.



وقال "لست قلقا لهذه الدرجة بخصوص المدى القريب للغاية، أعتقد يمكننا تحقيق التوازن بين العرض والطلب. أنا أكثر قلقا بخصوص مستويات الاستثمار اللازمة في المستقبل".

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وفي خطوة مفاجئة في مطلع أبريل/نيسان، أعلنت السعودية وأعضاء آخرون بتحالف أوبك+ تخفيضات إضافية للإنتاج قدرها حوالي 1.2 مليون برميل يوميا.

وساهم الإعلان في دفع أسعار النفط للارتفاع بشدة لكن تلك المكاسب تبددت بفعل قلق المستثمرين من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.

وبلغت أسعار خام برنت أكثر قليلا من 76 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء، وهو مستوى أقل كثيرا عن مستوى 87.49 دولار للبرميل الذي سجله في 12 أبريل/ نيسان.

ومن المقرر أن يجتمع تحالف أوبك+ المكون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا في فيينا في الرابع من يونيو/حزيران لتحديد خطوته التالية.