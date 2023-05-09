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حقل كاريش للغاز في البحر الأبيض المتوسط المتنازع عليه بين إسرائيل ولبنان (فرانس برس)
حقل كاريش للغاز في البحر الأبيض المتوسط قبالة لبنان (فرانس برس)
لبنان

وزير الطاقة اللبناني متفائل بخصوص التنقيب البحري عن النفط والغاز

ستبدأ أعمال التنقيب قبالة الساحل اللبناني في سبتمبر

دبي - العربية.نت
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قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، اليوم الثلاثاء إن ثمة سببا للتفاؤل بعدما عبر الرئيسان التنفيذيان لشركتي "توتال إنرجيز" و"إيني" عن تفاؤلهما بخصوص منطقة الامتياز رقم تسعة التابعة للبنان.

أدلى فياض بتصريحاته خلال جلسة نقاش في المؤتمر العالمي للمرافق في أبوظبي، مضيفا أن من المقرر أن تبدأ أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل اللبناني في سبتمبر/أيلول.

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وقال إنهم سيعرفون بحلول نهاية العام إذا كانت هناك اكتشافات.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة حيث يرى العديد من المحللين أن الإيرادات من عمليات التنقيب قد تساعد لبنان على حلحلة الأزمة في المستقبل.

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