لبنان
وزير الطاقة اللبناني متفائل بخصوص التنقيب البحري عن النفط والغاز
ستبدأ أعمال التنقيب قبالة الساحل اللبناني في سبتمبر
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، اليوم الثلاثاء إن ثمة سببا للتفاؤل بعدما عبر الرئيسان التنفيذيان لشركتي "توتال إنرجيز" و"إيني" عن تفاؤلهما بخصوص منطقة الامتياز رقم تسعة التابعة للبنان.
أدلى فياض بتصريحاته خلال جلسة نقاش في المؤتمر العالمي للمرافق في أبوظبي، مضيفا أن من المقرر أن تبدأ أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل اللبناني في سبتمبر/أيلول.
مادة اعلانية
وقال إنهم سيعرفون بحلول نهاية العام إذا كانت هناك اكتشافات.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة حيث يرى العديد من المحللين أن الإيرادات من عمليات التنقيب قد تساعد لبنان على حلحلة الأزمة في المستقبل.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
سعر الدولار في مصر يصل هذا المستوى بالسوق السوداء وسط حديث عن تخفيض جديدرغم استقرار الأسعار الرسمية قصص اقتصادية
-
تراجع الأرباح الفصلية لـ"المتقدمة" 74% إلى 43 مليون ريالبسبب انخفاض أسعار وكميات المبيعات شركات
-
"دار المعدات الطبية" تفوز بعقد قيمته 225 مليون ريال من وزارة الصحة السعوديةلمدة 5 سنوات شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية